No início do ano, Carolina Deslandes encheu o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para um concerto que contou com a presença de vários convidados especiais e que agora poderá ver na RTP1. O espetáculo vai ser transmitido pelo canal na próxima sexta-feira, dia 9 de setembro, pelas 22h30.

Em comunicado, a RTP1 lembra que a cantora apresentou os temas do EP "Mulher" e "outros que já fazem parte do seu repertório de êxitos". "Um espetáculo que marcou todos os fãs pela expressão máxima de uma artista de causas, que se transcende a cada passo que dá", frisa o canal.

"Carolina Deslandes, uma das maiores artistas da atual geração de cantores e compositores portugueses, no palco do Coliseu dos Recreios para um serão de sexta-feira único numa viagem pelo seu percurso artístico. Um concerto para ver a partir das 22h30, na RTP1 e RTP Play", remata a RTP1.