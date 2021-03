Esta quarta-feira, dia 4 de março, a RTP1 vai transmitir o "Jornal da Tarde" em direto de Entre-os-Rios. "No dia em que se assinalam precisamente duas décadas sobre a queda da Ponte Hintze Ribeiro, que ligava Entre-os-Rios a Castelo de Paiva, o 'Jornal da Tarde' estará em direto do local onde tudo aconteceu numa emissão especial conduzida pelo jornalista Hélder Silva", adianta o canal.

"No dia 4 de março, a RTP estará ao longo de todo o dia em direto de vários pontos desta zona do país para um olhar sobre o presente e o futuro, mas acima de tudo respeitando a memória da tragédia. Com coordenação de Sandra Sá Couto e com reportagem de José António Pereira e Magda Rocha, repórter que esteve presente e que acompanhou todos os desenvolvimentos do acontecimento da noite fatídica de 4 de março de 2001", resume a RTP1 em comunicado.