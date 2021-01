O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na quinta-feira, dia 21 de janeiro, o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino durante 15 dias para tentar travar os contágios pelo novo coronavírus.

Para fazer companhia aos mais pequenos, a RTP2 decidiu alargar o horário do espaço "Zig Zag" no período da manhã. "Durante a pausa letiva, a RTP2 dedica mais tempo da sua programação aos mais pequenos, iniciando a emissão do espaço Zig Zag às 07h00, a qual se prolongará até às 12h00", explica o canal em comunicado.

A RTP2 adianta ainda que "os conteúdos a que poderemos assistir destinam-se, maioritariamente, a crianças em idade pré-escolar e aliam o entretenimento a objetivos pedagógicos". “Peg e o Gato” e “Shane, o Chefe” são duas das séries em destaque.

"Mas os mais velhos também não serão esquecidos, a RTP2 irá emitir, pelas 11h30, o clássico da animação 'Era uma vez… a Vida'", acrescenta o canal.