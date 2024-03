A RTP vai ser o canal da cerimónia dos Óscares pelo quarto ano consecutivo.

Em comunicado, o canal público confirmou a transmissão em direto e em exclusivo da 96.ª cerimónia em Los Angeles da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas a 10 de março, mas na RTP 2, já que também é a noite das eleições legislativas em Portugal.

A emissão será conduzida por Mário Augusto a partir dos 23h00: pela primeira vez a grande noite de Hollywood antecipa uma hora, decidida pelo canal ABC para os últimos prémios não serem anunciados já perto da meia-noite na costa leste dos EUA, que acumula com o adiantar dos relógios para o horário do Verão (o que só acontecerá no final do mês em Portugal).

Com apresentação do comediante Jimmy Kimmel, a corrida às estatuetas douradas é liderada por "Oppenheimer", com 13 nomeações, seguido de "Pobres Criaturas" com 11, "Assassinos da Lua das Flores" com 10 e "Barbie" com 8.

O SAPO também terá uma cobertura especial pela noite dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

Na quarta-feira, dia 6, não perca um Popcorner especial de antevisão com vários convidados.