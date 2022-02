Eduardo Madeira vai juntar-se ao elenco de "Rua das Flores", a nova novela da TVI. "A 'Rua das Flores' acabou de receber um vizinho que promete muita diversão. Eduardo Madeira é a primeira surpresa do mês que assinala o 29.º aniversário da TVI", confirmou o canal.

"A 'Rua das Flores' ganhou mais um habitante. David Carreira junta-se ao elenco do novo projecto", assinala.

"A 'Rua das Flores' conta-nos a história de uma rua no distrito de Lisboa, que podia ser como tantas outras, mas que não é igual a nenhuma. Tudo isto porque se trata de uma rua onde todas as mulheres têm nomes de flores. Este é o mote para este novo projeto de ficção que será produzido pela Plural com a direção de Francisco Antunez", adianta o canal em comunicado.