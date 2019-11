Intercaladas com estas cenas, surgem outras em que apenas aparecem as marionetas, em que ganharam especial realce as protagonizadas pela dupla Egas e Becas (Bert e Ernie no original), e ainda segmentos totalmente animados, os mais abertamente educativos, geralmente focados no ensino das letras e dos números, mas concretizados de forma rápida e apelativa, quase como se de anúncios se tratassem.

A grande casa dos... Marretas

Michelle Obama com as personagens da "Rua Sésamo"

Um dos elementos centrais do sucesso de “Rua Sésamo” foi o talento de Jim Henson e das suas marionetas, naquele que foi primeiro super-êxito internacional da sua carreira, que lhe abriu as portas para o programa de variedades para todas as idades que o imortalizou, "Os Marretas", estreado em 1976.

Além dos bonecos já referidos, muitos outros entraram no imaginário coletivo, desde o devorador e desvairado Monstro das Bolachas ao ternurento Elmo, passando pelo inesquecível Conde de Contar (Count von Count), um boneco cuja imagem parodia o Drácula interpretado por Bela Lugosi, com sotaque romeno e um hábito compulsivo de contar tudo e mais alguma coisa, em benefício da vertente educativa do programa.

E como jornalista do programa, apresentador do segmento noticioso "Sesame Street News Flash", estava uma personagem que acompanhava Jim Henson desde 1955 e se tornaria o seu alter-ego, o sapo Cocas (Kermit the Frog, que, bem traduzido, é uma rã e não um sapo), a preparar-se para voos mais altos como o anfitrião do incontornável "Os Marretas".

Bem significativo do sucesso internacional e da altíssima reputação do programa é o leque de convidados que já por lá passaram ao longo deste 50 anos, desde as maiores estrelas do cinema e da música, como Leonardo DiCaprio ou Beyoncé, até nomes fortes da área política como Hillary Clinton ou Michelle Obama.

Um sucesso também em Portugal

Ferrão e Poupas, duas personagens portuguesas que eram diferentes dos seus equivalentes americanos

Em Portugal, os bonecos da "Rua Sésamo" chegaram pela primeira vez à RTP em 1977, num programa chamado "Abre-te Sésamo", a partir do formato "Open Sesame", que integrava apenas os segmentos animados e com marionetas, que podiam facilmente ser dobrados, e não as parcelas com atores de carne e osso que decorriam na rua do título.

Mas a versão verdadeiramente portuguesa foi exibida entre 6 de novembro de 1989 e 1996: a "Rua Sésamo" foi um sucesso fulgurante a todos os níveis, um dos programas mais conseguidos e elogiados da história da televisão portuguesa.

Com direção pedagógica de Maria Emília Broderode Santos, o programa foi pensado para se ajustar à realidade portuguesa e dos PALOP e apresentou figuras novas como o Poupas e o Ferrão (variações nacionais dos norte-americanos Big Bird e Oscar, aqui manipulados por Luís Velez e Jorge David), a contracenar com personagens que ficaram no imaginário da época, encarnados por atores como Alexandra Lencastre (Guiomar), Vitor Norte (André) ou Fernanda Montemor (Avó Chica).

Em 2007, "Rua Sésamo" regressou à RTP com o nome "Abre-te Sésamo", dobrando uma série paralela iniciada em 2002, "Play with me Sesame", que mistura segmentos antigos com os marretas com novos jogos e atividades criados de propósito para a série.

Ao cumprir 50 anos, com um recorde de 189 Emmys conquistados, estima-se que 190 milhões de crianças já viram mais de 160 versões da "Sesame Street" em cerca de 70 idiomas, um recorde único e provavelmente inultrapassável na história da televisão mundial.