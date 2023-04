Em entrevista à Nova Gente, o marido de Manuel Luís Goucha recordou uma mensagem envidada pela diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Na realidade, não foi bem um convite. No final do 'Big Brother', que foi apresentado pelo Manuel Luís e pelo Cláudio Ramos, recebi uma mensagem da Cristina Ferreira a dizer que já tinha falado com o Manuel Luís e que lhe tinha dito que eu estaria a preparar tudo no monte para entrar na casa", recordou.

"E eu disse: 'olha lá, tu queres matar o homem de susto'. Ela disse que estava na brincadeira. De facto, acho que houve ali uma intenção... Ou seja, ela lançou-me a escada para ver se eu subia, mas eu não estava interessado", contou Rui Oliveira.

Na entrevista, o novo comentador da CMTV frisou ainda que não aceitaria o convite. "Claro que eu compreendo a ideia da Cristina. Ela ia apresentar o 'Big Brother Famosos' e seria interessante ter o Rui na casa e o Manuel Luís na assistência, não é? Era uma jogada inteligente", rematou.