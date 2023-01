Na estreia de "Vale Tudo", Rui Unas e César Mourão foram desafiados a participar no cenário invertido. No segmento, os humoristas foram pendurados de cabeça para baixo e tiveram de improvisar uma cena - veja aqui o momento.

No seu podcast "Maluco Beleza", Rui Unas revelou que chegou quase a desmaiar e que foi assistido por um paramédico no estúdio do programa da SIC.

À NiT, o humorista confessou ainda que não poderá voltar a participar no jogo do cenário invertido. "Ao contrário do que possam pensar, se pudesse faria de novo o cenário invertido. Não posso porque sou hipotenso", explicou.

"O que não gostaria de voltar a fazer é a serenata, porque sou possivelmente o que menos sabe cantar de todos", contou.