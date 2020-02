Com a saída de Cláudio Ramos para a TVI, Cristina Ferreira perdeu o seu "vizinho". Nas últimas semanas, têm surgido vários rumores sobre quem irá ocupar o lugar do apresentador no programa das manhãs da SIC, que lidera audiências há mais de um ano.

Esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o Correio da Manhã avança que a apresentadora "seduziu Pedro Teixeira após perder Cláudio Ramos". Segundo o jornal, o apresentador e ator da TVI é o nome preferido de Cristina Ferreira para ser o seu novo "vizinho".

De acordo com a publicação, Cristina Ferreira está a preparar uma estratégia para continuar a prender os espectadores ao seu programa.