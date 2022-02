A primeira temporada de 2022 do "Big Brother Famosos" só termina no final de fevereiro, mas a TVI já está a preparar uma nova edição do reality show.

Os rumores sobre os novos habitates da 'casa mais vigiada do país' têm dado que falar nos últimos dias e várias publicações já avançaram com os nomes dos concorrentes.

Segundo a TV Mais, a TVI já terá convidado o apresentador Nuno Graciano, o cantor Miguel Cristovinho, dos D.A.M.A, e o palhaço Batatinha. A antora lírica Catarina Padinha, filha de Fátima Padinha, das Doce, e a atriz Matilde Breyner também terão sido desafiadas pelo canal.

Para já, os rumores não foram confirmados pelo canal. Tal como aconteceu com a atual edição do "Big Brother Famosos", os concorrentes só serão conhecidos na gala de estreia da nova temporada do reality show apresentado por Cristina Ferreira.