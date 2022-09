"Nunca te sintas culpada por querer mais", ouve-se no arranque de "Run The World", série apresentada como a "herdeira de "O Sexo E A Cidade".

A primeira temporada estreia-se no dia 27 de setembro, às 22h10, no TVCine Emotion, e segue a história de um grupo de quatro melhores amigas – "orgulhosamente negras, ferozmente leais, impecavelmente vestidas" – que trabalham, vivem e se divertem no Harlem "enquanto lutam pelo domínio mundial".

"Vibrante e aspiracional, esta é uma série assumidamente feminina que celebra a amizade de quatro mulheres à medida que se apaixonam, desapaixonam e enfrentam os desafios dos seus trinta num dos bairros mais carismáticos e genuínos de Nova Iorque. Há saídas, engates, sexo e muitas partilhas íntimas, mas também desilusões conjugais, sérias dúvidas pré-matrimoniais e encargos com cuidados infantis. Estas são mulheres ambiciosas e socialmente conscientes que querem tomar o mundo de assalto - elas não só sobrevivem como prosperam juntas", resume o canal em comunicado.

Da produtora de "Dear White People", Yvette Lee Bowser, "Run The World" foi escrita e criada por Leigh Davenport e inspira-se nas suas experiências pessoais. A série é protagonizada por Amber Stevens West, Andrea Bordeaux, Bresha Webb e Corbin Reid.

Veja o trailer: