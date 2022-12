A Moldávia justificou esta decisão na sexta-feira com a "falta de informações corretas" nas coberturas dos canais de eventos nacionais e operações militares russas, em particular na Ucrânia.

Alguns dos canais suspensos transmitiam programas de televisão russos que foram proibidos na sexta-feira na União Europeia (UE), no âmbito das novas sanções impostas contra Moscovo. A língua russa é comumente falada na Moldávia.

"Consideramos esta proibição um ato de censura política sem precedentes, uma violação do princípio do pluralismo nos media e uma violação flagrante do direito à liberdade de acesso à informação", reagiu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

A medida das autoridades moldavas entrou em vigor esta segunda-feira. Este país de 2,6 milhões de habitantes tem o estatuto de candidato a integrante da UE, mas o processo de adesão pode demorar anos.