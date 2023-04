A emissão deste domingo, dia 23 de abril, do "Somos Portugal", da TVI, decorreu em Castanheira de Pêra e Ruth Marlene foi uma das convidadas especiais.

Durante o programa, a cantora subiu a palco para interpretar o tema "Coisinha Sexy". Durante a atuação, a artista caiu, levantando-se depois com a ajuda de um dos seus bailarinos.

"Meus amores, vim aqui só dizer que está tudo bem. Obrigada pelas centenas de mensagens que recebi. 'The show must go on'", escreveu Ruth Marlene nas redes sociais.

Veja o vídeo: