Depois de "The Voice Kids", que conta apenas com a participação de crianças, foi criada uma edição dedicada exclusivamente aos mais velhos. "The Voice Senior" estreou em agosto de 2018 na Holanda e já conta com edições em Espanha, Alemanha, Rússia, Lituânia e Polónia, por exemplo.

No concurso podem apenas participar pessoas com mais de 60 anos. Tal como na versão original do programa de talentos, a primeira fase é a "Prova Cega".

O canal mundial no Youtube do "The Voice" partilhou algumas das melhores atuações.

Veja o vídeo: