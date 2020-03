"Star Wars" e "Alien" começaram praticamente ao mesmo tempo (1977 e 1979) e são as maiores sagas no espaço da história do cinema.

Agora, vão finalmente cruzar-se: o ator Michael Biehn, que foi Dwayne Hicks em "Aliens" (1986), vai entrar na segunda temporada de "The Mandalorian", a série "Star Wars" da Disney+.

A notícia foi confirmada pela imprensa especializada, que salienta que o seu papel está a ser mantido em segredo. Já o Making Star Wars, que teve o exclusivo, garante que irá interpretar um caçador de recompensas que faz parte do passado do The Mandalorian (Pedro Pascal).