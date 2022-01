Sandra Felgueiras esteve esta segunda-feira, dia 3 de dezembro, à conversa com Manuel Luís Goucha. No programa das tardes da TVI, a jornalista falou sobre a saída da RTP1.

"Não tinha margem de progressão, não sentia que tivesse o carinho interno que um projeto como o 'Sexta às 9' merecia ter", explicou a jornalista no arranque da entrevista.

"Não saio magoada com a RTP, saio magoada com esta RTP. Todas as televisões são feitas de pessoas, pessoas que as lideram em determinado momento (...) Saio magoada com algumas coisas que vivi, mas tenho um baú de memórias muito grande", confessou Sandra Felgueiras.

"Não guardo rancor, não guardo ressentimentos. Tenho o coração absolutamente limpo e aberto para uma etapa que eu tenho a certeza que vai ser muito feliz", frisou.