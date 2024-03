Em entrevista à revista Nova Gente, citada pelo site A Televisão, Sandra Felgueiras recordou a sua passagem pela CMTV.

"Na CMTV tudo correu mal, mas ainda há um processo em tribunal do qual eu não quero falar. Mas, sim, foi aí que eu vivi a pior fase da minha vida. Eu costumo dizer que tive de ir ao inferno para saber o que é o céu", contou a jornalista da TVI.

Na entrevista, Sandra Felgueiras confessa que foi "levada para um projeto que nunca foi o que lhe apresentaram". "Estranhas condições terão provocado isto, mas seguramente não foram profissionais", frisou.

"Tenho as minhas teorias para o que aconteceu, mas não me quero alongar. Foram nove meses de terror absoluto. Depois, conheci o céu, que é a TVI. As pessoas respeitam-se. Na TVI – com todos os problemas que todas as empresas têm – há um grande espírito de camaradagem", acrescentou.