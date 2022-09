No primeiro episódio de "Sangeu Oculto", João Catarré protagoniza a cena mais comentada nas redes sociais. Enquanto está parada no trânsito devido a um acidente, Tiago, a personagem do ator, decide começar a correr e saltar por cima dos carros para chegar ao local da colisão.

A personagem de João Catarré faz parkour entre os veículos e, nas redes sociais, os espectadores notaram que seria possível passar sem dificuldade pela estrada.

Veja a cena:

Protagonizada por Sara Matos, a novela acompanha a história de "duas gémeas que nunca se viram e que descobrem que foram separadas à nascença". "Mas a busca da verdade é um caminho de surpresas e desencontros", frisa o canal.

Sofia Alves, Luana Piovani, João Catarré, António Pedro Cerdeira e Cristóvão Campos completam o elenco principal de "Sangue Oculto".