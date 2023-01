Quase seis anos depois, Santiago Lagoá vai deixar o "Somos Portugal", da TVI. O apresentador revelou nas redes sociais que foi informado esta terça-feira, dia 17 de janeiro, que não iria continuar no programa.

"Infelizmente foi-me comunicado que não faço mais parte da equipa. É uma notícia triste que chega a poucas semanas de completarseis anos de programa", contou Santiago Lagoá na sua conta no Facebook.

"Foram muitos os abraços, os beijos, o carinho de todo um país visitado profundamente que levarei comigo sempre no coração!

Um imenso obrigado ao público que foi sempre o meu maior aliado. Um obrigado a toda uma equipa que junta lutou semana a semana para fazer do nosso 'Somos' um programa digno e merecedor do vosso carinho", frisou.

"Sou sincero quando vos digo que não sei por que estrada me levará o meu futuro mas, por agora, deixo-vos com um, até já", rematou o apresentador.