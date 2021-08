Sara Barradas esteve esta sexta-feira, dia 27 de agosto, à conversa com Manuel Luís Goucha. No programa das tardes da TVI, a atriz defendeu que atores do teatro, da televisão e do cinema são tratados de formas diferentes.

"Não foi fácil, não é fácil, nunca foi e continua a não ser fácil. Rasgar, partir as paredes... há rótulos. Quando um ator começa na televisão e faz muita televisão, é tido como menor. Os atores do teatro é que se são realmente... continua a existir esse preconceito na classe", frisou.

"O público não faz distinção, na classe há bastante. No cinema também. São coisas diferentes. É uma pena", defendeu o atriz.

Veja aqui a entrevista.