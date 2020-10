Adele estreou-se no passado sábado, dia 24 de outubro, como apresentadora do "Saturday Night Live". Um dos destaques do programa foi o sketch inspirado no reality show de encontros "The Bachelor".

Na paródia, sempre que suspeitava que não ia ser a escolhida pelo pretendente, a cantora britânica revelava os sentimentos através das suas canções. "Já tive o meu coração partido três vezes: primeiro aos 19; depois, com fama, aos 21; e depois, ainda com mais fama, aos 25", brincou, citando o título dos seus álbuns.

"Rolling in the Deep", "Hello", "Set Fire to the Rain" e "Someone Like You" foram os temas interpretados por Adele.

Veja o vídeo: