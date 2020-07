A temporada completa da nova série musical "Zoey's Extraordinary Playlist" estreia dia 7 de agosto na HBO Portugal, anunciou o serviço de streaming. A série já foi renovada para uma segunda temporada.

"Se há uma música no seu coração, ela irá entrar na sua cabeça. Jane Levy protagoniza esta série no papel de Zoey Clarke, uma especialista em programação que trabalha em São Francisco. Após um evento estranho, Zoey, que sempre preferiu podcasts a músicas pop, começa a ouvir as necessidades, pensamentos e desejos mais íntimos das pessoas à sua volta, como a sua família e colegas de trabalho, mas também de estranhos, através de músicas populares", avança a HBO Portugal.

No início da série, a protagonista "pondera a sua própria sanidade, mas depois de receber orientações do seu vizinho com habilidades musicais, Mo, e de fazer uma descoberta junto do seu pai doente, logo percebe que esta maldição indesejada pode ser um presente maravilhoso, que a leva a conectar-se ao mundo como nunca o tinha feito".

"Zoey's Extraordinary Playlist" é protagonizada por Jane Levy, Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, com Peter Gallagher e Mary Steenburgen. Lauren Graham é uma convidada especial.