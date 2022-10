Sean Maguire é a mais recente confirmação para a edição de 2022 da Comic Con Portugal. Protagonista na série "Era Uma Vez" ("Once Upon A Time") , onde interpretou Robin Hood, o actor inglês estará presente no evento nos dias 8 e 9 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Em comunicado, a organização relembra que o ator conta com uma carreira com mais de 30 anos, tendo-se estreado na série infantil "Grange Hill", em 1988. Sean Maguire participou, ainda, em séries como "Eastenders", "Meet the Spartans", "Off-Centre, Eve", "The Class e Krod Mandoon", "The Magicians", entre muitas outras.

"Contudo, foi com a personagem Robin Hood na série 'Era Uma Vez' que o professor na conceituada The Players Conservatory viu a sua carreira a dar um grande salto junto do público", frisa a Comic Con Portugal.

Para além da área Cinema & Televisão, o evento conta já com várias experiências em áreas como Literatura com a presença de nomes como Paula Hawkins, Camilla Grebe, Joe Abercrombie e M.G. Ferrey. Na área de Banda Desenhada, já está confirmada a presença dos artistas Mike Deodato Jr, Paco Roca e António Jorge Gonçalves.