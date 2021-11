Emitido na SIC e SIC Internacional na segunda-feira, dia 1 de novembro, o documentário especial já pode ser visto online, no site do canal.

"Sementes do Futuro" foca-se em estudantes com a particularidade de viverem em condições que não lhes permitiam prosseguir os seus sonhos e que agora, com o apoio da Associação Sara Carreira, conquistam a possibilidade de investir na sua formação e perspetivar um futuro melhor.

Veja aqui o episódio completo.

Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos bolseiros é atribuído um padrinho ou uma madrinha que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um talento, sublinha a Associação Sara Carreira em comunicado.

Os bolseiros são estudantes de áreas diversas: direito, dança, serviço social, música, medicina, arquitetura, design de jogos, design de moda, gestão de empresas, educação, desporto, ensino, engenharia, secretariado de administração e diplomacia.

"Os 21 bolseiros finalistas passaram por um processo de seleção exaustivo que incluiu um júri de seleção, assistentes sociais e a família direta da Sara, pais e irmãos. Os bolseiros receberam a notícia da atribuição da Bolsa Sara Carreira das mais diversas formas. Neste programa, Sementes do Futuro, foi possível ver uma parte do processo de seleção final", pode ler-se ainda.