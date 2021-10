A SIC vai estrear em exclusivo um novo programa sobre a Associação Sara Carreira. Nas redes sociais, Daniel Oliveira, diretor de programas do canal, partilhou as primeiras imagens da produção.

"Os abraços da Fernanda, do Tony, do Mickael e do David aos primeiros vencedores das bolsas de estudo são de uma beleza particularmente emocionante. Honrar a memória da filha e da irmã melhorando para sempre a vida de 21 jovens promissores tem um simbolismo e um amor que está para além das palavras", frisou Daniel Oliveira na sua conta no Instagram.

"'Sementes do Futuro', brevemente e orgulhosamente em exclusivo na SIC", rematou.

Associação Sara Carreira atribui 21 bolsas de estudo

Após o processo de análise, verificação e validação de cada bolseiro, os 21 candidatos realizaram uma entrevista final com a família Carreira. A revelação lista final está prevista para a semana de aniversário de Sara Carreira, 21 de outubro.

"Além do direito à bolsa de estudo, a cada um dos eleitos será atribuído um padrinho ou uma madrinha que acompanhará todos os passos desta nova jornada rumo à concretização de um sonho. Os padrinhos/madrinhas são profissionais que têm como objetivo ajudar o bolseiro nas suas dificuldades e avaliar se a formação que está a receber é a adequada ao seu perfil. Os bolseiros contarão com o apoio dos(as) seus(suas) padrinhos/madrinhas e de uma equipa multidisciplinar que os acompanhará ao longo deste ano", explica a Associação Sara Carreira em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e homenagear o "seu modo generoso de estar perante os outros é o desígnio e a razão de ser da Associação Sara Carreira que visa lançar sementes em talentosas crianças e jovens carenciados". Segundo a família Carreira, "a Sara sempre foi uma jovem presente na vida de todos, que acreditava nos sonhos e lutava por eles com trabalho e dedicação".

"A Associação refletirá tudo aquilo que ela é e concretizará os sonhos de quem mais precisa”, rematam.