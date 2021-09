"Fomos Canções", filme espanhol protagonizado por María Valverde e Alex González, já chegou à Netflix. A comédia é baseada no best-seller de Elísabet Benavent, a mesma autora dos livros que inspiraram a série “Valeria”, também da Netflix.

Segundo o serviço de streaming, "Fomos Canções" segue Maca, jovem que trabalha em moda e que acabou de organizar a sua vida depois de uma separação devastadora. "Maca (María Valverde) tem 30 anos, é desastrada por natureza, aproveita a vida ao máximo e tenta ser feliz. Fora isso, desperdiça o seu talento a trabalhar à sombra de uma terrível e opressiva 'influencer' e o seu tempo ao lado de homens com quem nunca consegue criar laços emocionais", adianta a Netflix.

Acompanhada de Jimena (Elisabet Casanovas) e Adriana (Susana Abaitua), as suas singulares e adoráveis melhores amigas, que estão sempre dispostas a fazer tudo o que for possível para que os seus problemas não pareçam assim tão maus, Maca conseguiu fazer de Madrid uma cidade onde tudo é possível.

"Tudo parecia correr às mil maravilhas, até que ele (o inominável) reaparece. Leo (Álex González), o seu grande amor e mais tremendo erro, que não só lhe partiu o coração, mas também destruiu a sua autoestima e abalou a sua fé nos homens, regressa à sua vida para virar tudo de pernas para o ar", resume a Netflix.

Depois do esforço que fez para o esquecer, Maca tem de aceitar que "ele regressou, enfrentar as emoções que anda a esconder e lidar com a inolvidável memória daquilo que poderia ter sido, mas nunca foi". "As velhas feridas reabrem-se e Maca terá de se encher de coragem para retomar as rédeas da sua vida, enfrentando os seus conflitos, receios e inseguranças", remata o serviço de streaming.