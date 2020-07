Elogiado por muitos espectadores e considerado um dos programas mais 'fofinhos' do pequeno ecrã, "Animais Bebés e os Seus Amigos" é a nova aposta do canal Odisseia. A série de 10 episódio estreia na próxima sexta-feira, dia 10 de julho, às 16h00, na televisão portuguesa.

A série vai centrar-se no mundo das crias de várias espécies. "O mundo das crias é fascinante e incrivelmente divertido. Umas são barulhentas, espertas e descaradas; e outras, pelo contrário, são mais assustadiças, torpes e introvertidas. Mas, algo que todas têm em comum é serem adoráveis e divertidas. Durante 24 horas, seguimos as atividades de alguns dos recém-chegados mais adoráveis, mostrando como é o seu dia a dia ao longo das estações e como se adaptam, com os seus amigos, aos climas mais extremos da Terra", explica o canal em comunicado.

"O verão é a melhor estação do ano para desfrutar das brincadeiras ao ar livre. Não deixes de ver em ação um par de atrevidas crias de tigre a chapinhar numa refrescante charca, umas crias de tartaruga-verde em plena ação, e um bebé orangotango que está empenhado em demonstrar que os chapéus de folhas estão na moda, esta temporada", resume o canal.

Veja o teaser: