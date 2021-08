A série britânica de culto "Alô, Alô" passou a ter um aviso sobre o seu "conteúdo ofensivo".

A decisão aplica-se na BritBox, a plataforma de streaming que junta os serviços britânicos de televisão BBC e a ITV.

Antes de cada episódio, aparece no ecrã: "Esta comédia clássica contém linguagem e atitudes da época que podem ofender alguns espectadores".

Uma fonte da tablóide britânico "Daily Star" indicou que "os responsáveis estão preocupados que as insinuações sexuais ao estilo pantomima e os estereótipos de personagens franceses e alemães possam ofender o mundo ‘woke’ de hoje".

Já ao tablóide "The Sun", um representante da BritBox avançou que "a programação do serviço que contém linguagem ou atitudes potencialmente delicadas da sua época traz avisos apropriados desde o nosso lançamento em novembro de 2019, para garantir que a orientação certa esteja disponível para os espectadores".

Com nove temporadas e 85 episódios entre 1982 e 1992, "Alô, Alô" era uma sátira recheada de referências sexuais e piadas aos estereótipos de franceses e alemães.

O popular elenco juntava Gorden Kaye, Carmen Silvera, Vicki Michelle, Francesca Conshaw, Sue Hodge, Kirsten Cooke, Richard Marner, Sam Kelly, Guy Siner, Hilary Minster e Kim Hartman, entre outros.

A história tinha como protagonista René Artois, dono de um café de uma vila francesa durante a ocupação alemã no decorrer da Segunda Guerra Mundial.

O estabelecimento era o local de paragem habitual de alemães para quem René tinha de ser simpático, tal como também gostava de ser com as suas duas empregadas, Yvette e Mimi, quando a sua mulher não está por perto. Ele escondia ainda ainda dois oficiais britânicos na adega do café e podia ser fuzilado pela Resistência por esconder o retrato da Madonna Caída das Maminhas Grandes, de Van Klomp, a mando dos alemães.

Várias frases, de "You stupid woman" ["Sua estúpida"] a "I will say this only once" ["Só vou dizer isto uma vez"] entraram para a cultura popular.