A série, que está em fase de finalização, tem 26 episódios dedicados ao tema das "crias de animais no momento de irem dormir". "Em dois minutos tentamos mostrar como é que os animais se comportam na hora de adormecer", explicou à agência Lusa o realizador e produtor José Miguel Ribeiro.

"Crias" é uma ideia original da realizadora portuguesa Joana Peralta, do coletivo Videolotion, e foi feita em coprodução com a Praça Filmes, de José Miguel Ribeiro, e com a produtora francesa JPL Films, de Jean-Pierre Lemouland.

Mais do que uma série televisiva, o projeto, que obteve financiamento dos dois países, "é uma coleção de curtas-metragens como uma janela do que é a produção nacional e francesa. É uma montra da riqueza da animação. Há 'stop motion', há desenho, 3D, pintura sobre tela, sobre areia", sublinhou José Miguel Ribeiro.

O primeiro episódio, de Camille Authouart e Mélia Rivoal-Gilson, é dedicado aos crocodilos, mas a série mostrará também como se comportam outros seres vivos na hora de dormir, como lontras, morcegos, vespas e cobras, sublinhando essa ideia de que "a natureza é mais complexa e rica do que parece".