"Mundo Jurássico: Acampamento Cretáceo" chegou esta sexta-feira à Netflix. A primeira temporada da série de animação conta com oito episódios e promete prender os espectadores com as novas aventuras ambientadas no universo de "Parque Jurássico".

A aposta do serviço de streaming e da DreamWorks Animation acompanha um grupo de seis adolescentes que são escolhidos para uma experiência única num novo campo de aventuras, que fica situado do lado oposto da Ilha Nublar. "Quando os dinossauros começam a espalhar o caos na ilha, os jovens ficam presos. Impossibilitados de chegar ao mundo exterior, eles terão de se unir, e passar de estranhos a amigos e família, se quiserem sobreviver", avança a Netflix.

E se em "The Mandalorian" o Baby Yoda conquistou os espectadores, em "Mundo Jurássico: Acampamento Cretáceo" há também uma "criatura fofa" que promete derreter corações - um pequeno dinossauro, parecido com um Kentrosaurus.

Veja o trailer da série: