A Amazon prepara-se para estar os próximos cinco anos pela Terra Média dos livros "O Senhor dos Anéis", de J.R.R. Tolkien.

Os responsáveis pela série "The Lord of the Rings: The Rings of Power" confirmaram que a Amazon Prime Video sabia que comprou os direitos televisivos para "uma série de 50 horas" ao pagar 250 milhões de dólares em 2017.

"Eles sabiam desde o início que essa era a dimensão... esta era uma grande história com um claro início, meio e fim. Há coisas na primeira temporada que não têm impacto antes da quinta. Até sabemos qual será a nossa cena final do último episódio", explicou o 'showrunner' JD Payne à revista britânica Empire.

A série com cinco temporadas vai centrar-se em aventuras decorridas na Terra Média, do universo criado nos anos 1930 pelo escritor britânico J.R.R. Tolkien e que foi levado aos cinemas pelo realizador neozelandês Peter Jackson. A Amazon adquiriu os direitos da Segunda Era das histórias de Tolkien, depois do surgimento da Terra Média, mas muito antes dos acontecimentos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis".

Mas a série irá expandir a narrativa de Tolkien, seguindo o seu desejo de “deixar uma mitologia que ‘deixasse espaço para outras mentes e mãos, empunhando as ferramentas de pintura, música e drama'”, como disse numa carta ao seu editor.

"Foi como se Tolkien colocasse algumas estrelas no céu e nos deixasse imaginar as constelações", destacou Payne.

Por isso, "The Rings of Power" adaptou os apêndices do trabalho de Tolkien e expandiu as notas de rodapé: "Estamos a fazer o que Tolkien queria. Sabíamos que estávamos na direção certa desde que sentíssemos que cada invenção nossa era fiel à sua essência".

No elenco, destacam-se especialmente Cynthia Addai Robinson, conhecida pelo seu papel na série "Spartacus", e Robert Aramayo, que fez parte do elenco de "A Guerra dos Tronos".

A estreia do primeiro episódio de "The Lord of the Rings: The Rings of Power", dirigido pelo espanhol J. A. Bayona, será a 2 de setembro.