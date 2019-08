"A Paulina está muito bem lançada", disse à Lusa Anna Carvalho, que interpreta o papel do anjo Elisa. A atriz explicou que "a ambição é grande" e "toda a gente está muito entusiasmada" com a história, que começou por ser escrita como uma curta-metragem e depois passou a série.

"Estávamos a fazer uma 'curta' chamada Padre Pio e acabou por se tornar numa coisa maior porque tinha 'pano para mangas'", disse a atriz portuguesa radicada nos Estados Unidos.

A série centra-se em Joaquin Quintanilla, um caçador de demónios interpretado por Stefan Molina. Durante um exorcismo, Joaquin trava conhecimento com a jovem Isabella (Paulina Chavez), cujos poderes são tão fortes que tanto o Céu como o Inferno querem eliminá-la. Carlos Carrera, na pele de Miguel, completa o elenco principal.

Bastidores de 'Joaquin'

Inicialmente, Anna Carvalho foi selecionada para interpretar um demónio e assumiu depois o papel de Elisa, "um anjo destacado para ajudar Joaquin na sua missão", que tem um visual muito peculiar.

"Parece uma personagem saída dos anos sessenta", descreveu a atriz portuguesa, lembrando os anúncios com donas de casa que recomendavam produtos. "Não está dentro do protótipo do anjo normal", acrescentou, referindo que Elisa é uma observadora, mas "pode ser até bastante perigosa".

O primeiro episódio estreia-se na abertura do IDTV Fest, e é precedido de um evento com passadeira vermelha, no qual Anna Carvalho estará presente. Depois, estará disponível para 'streaming' em todo o mundo, através das lojas de aplicações da Google e Amazon e do dispositivo Roku, antes de chegar à App Store da Apple.

A atriz Anna Carvalho trabalha entre Austin e Los Angeles, e está também em preparação para rodar um drama com o realizador Felix Moore, em San Antonio, e uma 'sitcom' com público, em Dallas.

No final do ano passado, a 'curta' que realizou e protagonizou, "Death is the Place on Earth", foi selecionada para vários festivais de cinema, incluindo o LIFFT India Filmotsav.