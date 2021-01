Uma personagem de animação com "o pénis mais longo do mundo" protagoniza um programa infantil dinamarquês recente que tem gerado controvérsia no país escandinavo.

"Consideramos que é uma tarefa importante poder contar histórias sobre o corpo. Com a série, reconhecemos a crescente curiosidade [das crianças] pelo corpo e pelos órgãos genitais, bem como a vergonha e o prazer do corpo", defendeu a televisão pública dinamarquesa DR no Facebook esta terça-feira. "John Dillermand" é um programa de animação transmitido desde 2 de janeiro pela Ramasjang, uma emissora infantil. O primeiro dos treze episódios teve 140.000 espectadores. O programa é dirigido a meninos de quatro a oito anos e é protagonizado por John, um homem de bigode que veste um fato de banho vermelho e branco e no qual se nota o seu pénis exageradamente comprido, representado como uma corda, que sai dos calções quando ele o veste para atividades quotidianas, como levar o seu cão a passear, andar de bicicleta ou visitar o jardim zoológico. A personagem costuma encontrar-se em situações bizarras, chegando a voar sobre a cidade com o pénis preso a balões. "É um programa muito dinamarquês", disse Sofie Münster, especialista em educação nórdica, à AFP. "Temos uma tradição de ultrapassar os limites de uma forma humorística e considerá-lo completamente normal". No entanto, muitos dinamarqueses mostraram a sua indignação. "Não acho que ver a genitália de um homem adulto se deva tornar comum para as crianças. Isso é serviço público?", questionou a parlamentar de extrema direita Morten Messerchmidt no Facebook. "Esse debate parte da perspetiva dos adultos, em que o pénis comprido é sexualizado, as crianças, por sua vez, têm uma perspetiva totalmente diferente", diz Münster.