"Dormir, sonhar e morrer... foi este o trágico destino das vítimas retratadas nesta impactante série do ID que o vai deixar perturbado", resume o canal ID.

"Does Murder Sleep?", produção que explora casos de pessoas assassinadas enquanto dormiam, estreia-se no canal a 23 de outubro, às 22h00.

Em comunicado, o ID adianta que cada episódio é uma jornada arrepiante, onde os detetives têm que quebrar segredos sombrios, desvendar enredos complicados e "enfrentar as profundezas da natureza humana em busca por justiça para as vítimas, que foram apanhadas num verdadeiro pesadelo enquanto dormiam".

"Com histórias baseadas em eventos reais e um ambiente de suspense constante, ‘Does Murder Sleep?’ oferece uma visão negra do que acontece quando as luzes se apagam e o mundo adormece", adianta o canal.