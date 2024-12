Jay-Z foi acusado de ter violado uma jovem de 13 anos com Sean 'Diddy' Combs numa festa depois da edição de 2000 dos MTV Video Music Awards (VMAs), em Nova Iorque. A notícia foi avançada pela NBC.

A alegada vítima, identificada apenas como "Jane Doe", contou o que terá acontecido no processo apresentado este domingo, 8 de novembro.

O processo foi originalmente apresentado em outubro no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, por Tony Buzbee, com Sean 'Diddy' Combs como único réu. Este domingo, o caso foi novamente submetido para incluir Jay-Z na lista de acusações.

Segundo o relato apresentado, citado pela NBC, em 2000, quando Jane Doe tinha 13 anos, os artistas violaram-na "numa afterparty dos MTV Video Music Awards, em Nova Iorque".

O processo adianta que uma amiga deixou Jane Doe no Radio City Music Hall, onde decorria a cerimónia. Sem bilhete para o evento, a jovem abordou vários motoristas para tentar entrar na cerimónia ou numa festa pós-evento.

Um dos motoristas terá dito que trabalhava para P. Diddy e que ela "tinha o perfil que o artista procurava". O suposto motorista convidou e levou a jovem para uma festa "numa casa branca e com uma entrada em forma de 'u'".

De acordo com o processo, ao chegar ao local, a alegada vítima foi obrigada a assinar um documento para entrar na festa, que recebeu várias celebrares.

A jovem conta que lhe foi oferecida uma bebida que a fez sentir-se "tonta, leve e com necessidade de se deitar". Pouco depois, ainda segundo o processo, os artistas entraram no quarto, tendo P.Diddy dito que Jane Doe estava "pronta para a festa".

"É então que, alega, Jay-Z lhe tirou a roupa, imobilizou-a e a violou enquanto Sean 'Diddy' Combs e uma celebridade feminina não identificada a observavam. A acusação indica que, de seguida, Combs também a violou, enquanto Carter e a mulher assistiam", adianta a NBC.