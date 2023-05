Agora é oficial: a série "Yellowstone" chegou ao fim.

Aquela que é a série de maiores audiências da atualidade na televisão linear norte-americana terminará com os anunciados seis episódios da segunda parte da quinta temporada, cuja rodagem deve arrancar em agosto e serão lançados a partir de novembro.

Além disso, foi dada luz verde a uma sequela, que deverá ter "Yellowstone" no título e chegará no mês a seguir à Paramount Network e Paramount+ (e previsivelmente à SkyShowtime em Portugal).

Não foram divulgados detalhes sobre a história ou os atores, mas em fevereiro surgiram notícias sobre negociações com Matthew McConaughey e que a nova série manteria várias personagens de "Yellowstone".

"A história da família Dutton continua, a partir do onde termina 'Yellowstone', noutro conto épico. Estamos entusiasmados em trazer esta nova jornada ao público à volta do mundo", disse David Glasser, presidente executivo da 101 Studios.

O comunicado oficial não dá qualquer pista sobre o nível de participação de Kevin Costner como o patriarca John Dutton: o fim da série original coloca fim a meses de especulações relacionadas com o ator, que está dedicado à rodagem de "Horizon", um 'western' para o cinema dividido em duas partes, o que reduz a sua disponibilidade.

Após a exibição dos primeiros oito episódios da quinta temporada entre novembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023, surgiram notícias de que Costner só queria filmar durante uma semana nos episódios que faltam, o que estaria a ser "uma fonte de frustração" para o criador e argumentista Taylor Sheridan e a causar "problemas de moral" aos outros atores da série, que junta Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Na altura, dizia-se que uma sequela não só resolveria o impasse como permitiria juntá-la às prequelas "1883" e "1993" na plataforma Paramount+, já que uma negociação dos direitos em 2020 faz com que "Yellowstone" seja exibida, tal como as outras, no canal por cabo Paramount Network, mas em streaming apenas no serviço Peacock.

Em diferentes fases de produção estão outras séries no mesmo universo: "Bass Reeves", com David Oyelowo e Dennis Quaid; "1944" e "6666".