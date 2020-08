O Disney+, serviço de streaming do segmento da The Walt Disney Company, chega a Portugal a 15 de setembro. Em Portugal, os espectadores vão ter a oportunidade de ver os primeiros episódios de algumas das séries originais da plataforma no fim de semana anterior (12 e 13 de setembro).

As séries do serviço de streaming, como “The Mandalorian”, “High School Musical: O Musical: A Série”, “O Mundo Segundo Jeff Goldblum” ou “O Nosso Chef”, vão poder ser vistas nos cinco canais FOX, Disney Channel, National Geographic e 24Kitchen.

No dia 12, às 15h00, será transmitido o primeiro episódio de “O Mundo Segundo Jeff Goldblum” que explora o surpreendente mundo de objetos enganosamente familiares, no canal National Geographic. Às 21h00, no Disney Channel, estria "High School Musical: O Musical: A Série", uma abordagem "criativa e atual desta trilogia de sucesso".

Já no dia 13 de setembro, às 15h00, será poderá ver o primeiro episódio de "O Nosso Chef” no canal 24Kitchen. O concurso de culinária desafia cinco famílias a criar deliciosos pratos inspirados na magia da Disney.

Também no domingo, às 21h30, estreia o primeiro episódio da série do universo Star Wars, "The Mandalorian". "Será uma emissão única e exclusiva, em simultâneo nos canais FOX, FOX Life, FOX Movies, FOX Crime e FOX Comedy", frisa o serviço de streaming em comunicado.