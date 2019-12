Disponível na Rússia em plataformas online, a série gravada entre 2015 e 2019, que foi pela primeira vez transmitida na televisão aberta russa, acompanha um professor que, de repente, se torna chefe de Estado.

Na passada quinta-feira, a rede TNT, propriedade da gigante pública russa Gazprom, anunciou que não iria continuar a transmitir a série.

"Sinto muito" [pela interrupção da transmissão], disse Volodymyr Zelensky num programa de entrevistas da televisão ucraniana na noite de quinta-feira.

"Sabe como é, há aqueles que têm armas nucleares e outros que têm 'Servant of the People'", ironizou ainda.

Após a transmissão dos primeiros episódios, "as pessoas vão certamente ver o resto da série no YouTube", acrescentou.

As relações entre os dois países são tensas desde 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia, seguida pelo início de uma guerra com separatistas pró-russos no leste do país.