No início de 2020, Quim Barreiros foi desafiado pela Netflix para gravar um tema dedicado à série "Sex Education". "Rapazes e raparigas, ligai o computador/ Vamos todos aprender como é que se faz amor/ É hora de despertar para a vida sexual/ Uns vão gostar de banana, os outros de bacalhau/ Seja homem ou mulher, não importa a orientação/ A realidade é sempre melhor que a fricção/ Falei abertamente de sexo sem timidez", cantou o artista.

Com a data de estreia da nova temporada a aproximar-se, o serviço de streaming 'convocou' novamente Quim Barreiros. "O Quim Barreiros deixou mesmo uma marca em Moordale", escreveu a Netflix nas redes sociais, partilhando uma montagem com Ottis (Asa Butterfield).

"E o bidode também. O Otis já sabe um dos meus segredos. Por isso é que aguenta oito de uma vez", gracejou o músico no Twitter.

Veja a publicação:

Asa Butterfield, que veste a pele de Otis em "Sex Education", esteve à conversa com o The Guardian sobre a terceira temporada da série da Netflix. Na entrevista ao jornal britânico, o jovem ator revelou que haverá um salto temporal nos novos episódios.

"Vai haver um salto no tempo desde o momento de angústia [o final] da segunda temporada", começou por revelar Asa Butterfield, acrescentando que a sua personagem "está de volta à escola", mas diferente. "Ele cresceu e ficou um pouco mais atrevido. Tem sido divertido retratar o seu carisma recém-descoberto. Não se preocupem, ele também continua tragicamente estranho", brincou o ator britânico de 23 anos.

Na entrevista ao The Guardian, o protagonista revelou ainda que o bigode que a sua personagem irá ter novos episódios é falso. "Fomos fotografados por paparazzi durante as filmagens e as pessoas ficaram loucas com o facto de o Otis ter bigode. Posso revelar em exclusivo que não é real. (...) Felizmente, não dura a temporada toda. Acho que ninguém aguentaria olhar para aquela coisa durante muito tempo", brincou.

Nos novos episódios, o elenco de "Sex Education" vai contar com novas caras. Nas redes sociais, a Netflix confirmou que Jemima Kirke, Dua Saleh e Jason Isaacs se vão juntar à produção.

Na terceira temporada, Jason Isaacs ("The OA") vai dar vida a Peter Groff, irmão mais velho do diretor Groff (Alistair Petrie). Já Jemima Kirke ("Girls") vai interpretar o papel de Hope, nova diretora e uma ex-aluna de Moordale com objetivos bem traçados.

A artista Dua Saleh vai juntar-se ao elenco para vestir a pele de Cal, um estudante não binário, que entra em colisão com as opiniões da nova diretora.

A terceira temporada de "Sex Education" estreia-se a 17 de setembro, na Netflix.

Veja o teaser: