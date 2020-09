No início do ano, Alistair Petrie, ator que veste a pele do diretor Groff em "Sex Education", revelou uma boa notícia aos fãs: a série da Netflix vai contar com uma terceira temporada. Devido aos atrasos provocados pela pandemia da COVID-19, as novidades sobre os novos episódios começaram a chegar apenas agora.

Otis (Asa Butterfield) Eric (Ncuti Gatwa), Lily (Tanya Reynolds), Jean Milburn (Gillian Anderson) e Adam (Connor Swindells) já regressam às filmagens - no início de setembro, o serviço de streaming confirmou o início das gravações da terceira temporada com vídeo partilhado nas redes sociais (veja aqui).

Nos novos episódios, o elenco de "Sex Education" vai contar com novas caras. Nas redes sociais, a Netflix confirmou que Jemima Kirke, Dua Saleh e Jason Isaacs vão juntar-se à produção nos próximos episódios.

Na terceira temporada, Jason Isaacs ("The OA") vai dar vida a Peter Groff, irmão mais velho do diretor Groff (Alistair Petrie). Já Jemima Kirke ("Girls") vai interpretar o papel de Hope, nova diretora e uma ex-aluna de Moordale com objetivos bem traçados.

A artista Dua Saleh vai juntar-se ao elenco para vestir a pele de Cal, um estudante não binário, que entra em colisão com as opiniões da nova diretora.

Depois de a primeira temporada ter conquistado milhares de espectadores em todo o mundo, a Netflix decidiu apostar numa segunda época de "Sex Education". Os novos episódios da série que segue o adolescente Otis Milburn estrearam no serviço de streaming a 17 de janeiro.

Na primeira temporada, Otis e a sua amiga Maeve Wiley montam uma clínica de sexo na escola para rentabilizar o seu talento intuitivo para conselhos sexuais. Já na segunda, "Otis terá de dominar os seus desejos sexuais recentemente descobertos para que consiga progredir com a sua namorada Ola, enquanto lida com a relação tensa com Maeve".

"Enquanto isso, a Moordale Secondary está no meio de um surto de clamídia, que destaca a necessidade de uma melhor educação sexual na escola, que coincide com a chegada dos new kids que vão desafiar o status quo", explica a Netflix.

"A vida é dura. O amor é complicado. Se é complicado, é normal", acrescenta o serviço de streaming.

A série é escrita pela sua criadora, Laurie Nunn e produzida pela Eleven. A segunda temporada foi realizada por Ben Taylor, Alice Seabright e Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn e Ben Taylor são ainda os produtores executivos da série.