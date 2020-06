Asa Butterfield, ator que veste a pele de Otis em "Sex Education", revelou que tem a ajuda de um "coordenador de intimidade", Ita O’Brien, durante as gravações das cenas mais íntimas. Ao The Hollywood Reporter, o protagonista da série contou que os conselhos foram úteis.

"Foi útil ter alguém com quem conversar sobre não me sentir confortável ou ter vergonha de fazer algo", confessou, explicando que a ajuda de Ita O’Brien foi essencial para gravar as cenas com Patricia Allison (Ola).

"Ajudou-nos a encontrar os nossos limites", acrescentou Asa Butterfield.

De acordo com a publicação, "Sex Education" é a primeira produção da Netflix a contar com coordenador de intimidade.