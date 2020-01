"Shades of Blue" é a nova aposta da TVI para os finais de noite. A série norte-americana protagonizada por Jennifer Lopez estreia esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 00h15, depois de ter sido exibida em Portugal no TVSéries.

“Shades of Blue” acompanha um grupo que mantém as ruas seguras mas que ao mesmo tempo recebe subornos. Harlee alinha no esquema para poder garantir um futuro de sucesso à filha.

Quando é intimada a trabalhar com a força anticorrupção do FBI, a detetive tem de escolher de que lado está e tomar uma decisão: ou denuncia os seus colegas e coloca-se a si própria em risco, ou hipoteca o seu futuro profissional. Em qualquer das escolhas vai perder o dinheiro que recebe dos subornos e que garantem a educação da pessoa que mais ama no mundo, a sua filha Christine (Sarah Jeffery).

A série conta ainda com Ray Liotta, no papel de tenente Bill Wozniak, e com Drea De Matteo (“Os Sopranos) como polícia e mãe de três filhos.