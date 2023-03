Baseada nos livros do universo "Grisha", de Leigh Bardugo, "Shadow and Bone" está de volta à Netflix. A segunda temporada da série estreou-se esta quinta-feira, dia 16 de março, no serviço de streaming e conta com oito episódios.

Segundo a Netflix, "Shadow and Bone" transporta-nos "até um mundo devastado pela guerra, onde a soldado raso e órfã Alina Starkov acaba de descobrir um poder extraordinário que poderá ser a solução para libertar o seu país". "Atormentada pela monstruosa ameaça do Sulco de Sombra, Alina é separada de tudo aquilo que conhece para treinar integrada num exército de elite composto por soldados mágicos conhecidos como Grisha", resume o serviço de streaming.

Nos novos episódios,"Alina Starkov está a monte". "Réstia de esperança para uns, traidora para outros, ela está decidida a derrubar o Sulco de Sombra e salvar Ravka da ruína. Mas o general Kirigan regressou para concluir aquilo que começou, mais perigoso do que nunca, agora que conta com o apoio de um aterrador novo exército de monstros sombrios aparentemente indestrutíveis e temíveis novos recrutas Grisha", adianta a Netflix.

"Para terem a mínima hipótese contra ele, Alina e Mal reúnem poderosos novos aliados e dão início a uma viagem pelo continente fora em busca de duas criaturas místicas capazes de ampliar os poderes dela. Enquanto isso, em Ketterdam, os Corvos têm de formar novas alianças enquanto lidam com velhos rivais e rancores mais antigos ainda, que ameaçam não só o seu lugar no Barril, como também as suas vidas. Quando surge a oportunidade de um assalto mortífero, os Corvos entram uma vez mais em rota de colisão com o lendário Invocador do Sol", acrescenta a sinopse.