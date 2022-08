Inicialmente agendada para 17 de agosto, "She-Hulk: A Advogada" foi adiada para dia 18, anunciou esta semana o Disney+.

O serviço de streaming acrescentou ainda que os novos episódios da série passam a chegar à quinta-feira em vez de à quarta, que tinha sido o dia da semana dedicado a todas as séries da Marvel anteriores na plataforma.

Embora o motivo da mudança não tenha sido mencionado, alguns meios internacionais apontam que poderá estar relacionada com o facto de as séries do universo "Star Wars" também terem novos episódios a estrear às quartas, disputando a atenção dos subscritores do Disney+.

Protagonizada por Tatiana Maslany ("Orphan Black", "Perry Mason"), "She-Hulk: A Advogada" é uma comédia que acompanha os casos e as aventuras de Jennifer Walters, advogada de sucesso de Los Angeles e prima de Bruce Banner/Hulk.

Walters vai ter os mesmos poderes, mas não fica irracional e sem memória como o primo, que a irá ajudar a lidar com a sua nova "situação".

Além de revelar Tim Roth como Emil Blonsky/Abominável, que se estreou em "O Incrível Hulk", o segundo filme do Universo Cinematográfico (2008), o primeiro trailer mostra um registo próximo da banda desenhada, onde as histórias têm geralmente um tom humorístico e meta-referencial, com a quebra constante da quarta parede (o que leva a protagonista a dirigir-se diretamente aos leitores).

Matt Murdock/Demolidor (Charlie Cox), que também é advogado, é outra das personagens confirmadas na série, assim como Wong (Benedict Wong), conhecido pelos filmes do Doutor Estranho.

TRAILER DE "SHE-HULK: A ADVOGADA":