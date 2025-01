Previsto para dia 13 e adiado por causa dos incêndios que afetam Los Angeles, o primeiro trailer de “Demolidor: Nascer de Novo” foi lançado esta quarta-feira.

"Não é totalmente desagradável voltar a ver-te. Passou muito tempo", diz Wilson Fisk, o Kingpin (Vincent D’Onofrio), agora presidente da Câmara de Nova Iorque, ao vigilante Matt Murdock, o Demolidor (Charlie Cox) nas primeiras imagens: com estreia no Disney+ marcada para 4 de março, "Nascer de Novo" traz de volta as personagens da série com três temporadas exibida pela Netflix entre 2015 e 2018.

"Daredevil: Born Again" é o título da banda desenhada publicada em 1986 escrita por Frank Miller, mas sabe-se que a série vai desviar-se da história: O Justiceiro não apareceu na BD e o elemento central continua a ser a luta do Demolidor contra Wilson Fisk.

Segundo a descrição oficial do enredo, "Murdock, um advogado cego com sentidos aguçados, luta por justiça no seu movimentado escritório de advocacia, enquanto o antigo chefe da máfia, Wilson Fisk, persegue os seus próprios objetivos políticos em Nova Iorque. Quando as suas identidades passadas começam a emergir, os dois homens acabam por se ver numa rota de colisão inevitável".

Apesar de ser uma produção integrada no Universo Cinematográfico Marvel, o trailer revela que se mantém a ação brutal dos tempos da Netflix e para a reforçar, os fãs também podem ver Jon Bernthal novamente como o anti-herói Frank Castle, o Punisher (conhecido em Portugal na BD como Justiceiro).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.