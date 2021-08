A SIC estreou no início de junho "Alô Marco Paulo", o novo programa do cantor português. "Marco Paulo abre as portas de sua casa e você está mais do que convidado (...) O cantor está de volta à televisão para celebrar a vida e os seus grandes sucessos. “Alô Marco Paulo” o seu novo programa de sábado à tarde, na SIC", resumiu o canal nas redes sociais.

Apesar das várias polémicas, o programa apresentado por Marco Paulo e Ana Marques tem conquistado espectadores e liderado audiências, vencendo "Em Família", da TVI.

Segundo o Correio da Manhã, a SIC vai continuar a apostar no formato das tardes de sábado. "Alô Marco Paulo" deverá continuar no ar até ao final de verão.