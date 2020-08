Luciana Abreu vai continuar a ser uma das grandes apostas da SIC. A atriz e cantora mantém-se no elenco das novelas do canal e a fazer participações em vários programas, nomeadamente em "Casa Feliz" e no "Domingão".

De acordo com a TV Guia, Luciana Abreu vai ganhar seis mil euros fixos por mês. A publicação avança ainda que a artista irá receber mil euros por cada participação especial nos programas do canal.

"É um prazer trabalhar com a SIC, que me tem tratado tão bem nos últimos anos", frisou Luciana Abreu à TV Guia.