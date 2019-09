A SIC está a preparar uma nova temporada de "Casados à Primeira Vista". Tal como aconteceu na primeira edição, no programa, pessoas solteiras, "que já tentaram de tudo para encontrar o verdadeiro amor", tentam realizar o sonho e encontrar uma cara metade.

Para promover a nova temporada, o canal partilhou uma fotografia de duas noivas. À revista TV Mais, Diana Chaves frisou que o programa poderá "falar de tudo" "Podemos falar de tudo. Casamento duplo, casamento gay, pode ser muita coisa. Não posso revelar porque as pessoas vão querer ver em primeira mão. Mais do que tudo o que eu possa dizer, as imagens serão mais impactantes", explicou a apresentadora.

A nova temporada do programa deverá estrear em outubro. Ao longo de "Casados à Primeira Vista", cada um dos participantes irá casar com um estranho, mas com o qual têm muito em comum.