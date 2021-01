Clara de Sousa, que moderou na passada quarta-feira, dia 6 de janeiro, o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, na SIC, encontra-se em isolamento profilático. Nas redes sociais, Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, avançou ainda que a jornalista será testada na próxima quarta-feira, dia 13.

"Tendo tido conhecimento do teste positivo do Presidente da República, e apesar de achar que - tendo em conta os dados disponíveis - é altamente improvável que possa ter havido alguma transmissão na SIC no dia 6, Clara de Sousa está em isolamento até ser testada. O teste deverá ser feito na próxima quarta-feira", explicou o diretor de informação da estação de Paço de Arcos, na sua conta no Twitter.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

"Tendo o Presidente da República testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21:40, que o teste PCR deu positivo", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado, "que está assintomático" comunicou esta situação "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico".

"Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas para amanhã [terça-feira]", acrescenta-se na nota.