A edição do "Big Brother 2020" chega ao fim no próximo domingo, dia 2 de agosto, na TVI. Nas últimas semanas, as galas do reality show têm liderado audiências, batendo as apostas da SIC.

Para fazer frente à final do programa apresentado por Cláudio Ramos, a SIC vai apostar no documentário sobre Tony Carreira. "Tony", de de Jorge Pelicano, estreia em sinal aberto no próximo domingo - em horário a confirmar (o documentário poderá ir para o ar antes ou depois de "Quem Quer Namorar com o Agricultor?").

O documentário focado na vida e obra do cantor Tony Carreira, “Tony”, de Jorge Pelicano, estreou há um ano nos cinemas portugueses.

O filme, de acordo com a distribuidora NOS Audiovisuais, “é um retrato inédito da vida de Tony Carreira, onde marcam presença a família, os amigos e as histórias desses milhares de portugueses que o acompanham há 30 anos e que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca o abandonaram”.

De acordo com a distribuidora do filme, “o realizador Jorge Pelicano teve acesso exclusivo à vida pessoal e profissional de Tony Carreira, acompanhando-o, durante este ano decisivo, em sucessivas digressões nacionais e internacionais”.